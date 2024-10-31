В Сирии заверили, что сыграют против сборной России основным составом

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футболавысказался о составе команды на матч с Россией.

«У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды. Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет», — цитирует Амири Sport24.

Сборная России 15 ноября встретится в Краснодаре с командой Брунея, а 19-го сыграет в Волгограде против Сирии.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.