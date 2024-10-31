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    В Сирии заверили, что сыграют против сборной России основным составом

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    Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири высказался о составе команды на матч с Россией.

    сборная Сирии
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    сборная Сирии

    «У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды. Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет», — цитирует Амири Sport24.

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