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    «Динамо» — «Пари НН». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Пари НН»

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    Московское «Динамо» на своем поле сыграет с «Пари НН» в матче 15-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 14-ти матчах. «Бело-голубые» одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и трижды уступили, забив 28 голов и пропустив 16 мячей в свои ворота.

    В прошлом туре подопечные Марцела Лички не смогли одержать третью подряд победу, поделив очки с «Ростовом» на своем поле (1:1). До этого «Динамо» обыграло на выезде «Рубин» (4:0) и «Химки» (4:3).

    На неделе «бело-голубые» уступили «Локомотиву» в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ (1:2). Ответная игра состоится 28 ноября на «РЖД Арене».

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    «Пари НН»

    «Пари НН» набрал 15 очков в 14-ти матчах и на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Нижнего Новгорода 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 14:24.

    В прошлом туре «Пари НН» прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию, одолев на выезде «Ахмат» со счетом 2:0. До этого нижегородцы проиграли «Спартаку» (0:2) и разделили очки с «Акроном» (2:2) и «Ростовом» (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ в Москве была зафиксирована ничья 1:1, а в Нижнем Новгороде победу отпраздновало «Динамо» — 4:1.

    Всего в 9-ти официальных очных встречах на счету «бело-голубых» 5 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 2-х случаях и 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Пари НН» с коэффициентом 1.90.

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