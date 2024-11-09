Динамо
Пари НН
«Динамо»
Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе после 14-и туров. «Динамо» отстает от 1-й позиции на 9 баллов.
На своем поле команда уже потеряла ценные очки. Дома «Динамо» набрало 13 очков из 21-го возможного, занимая по этому показателю 5-е место в лиге.
Динамо — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» проиграли «Локомотиву» со счетом 1:2 в рамках Кубка России, а до этого «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в чемпионате страны.
В последних 5-и матчах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, однажды сыграла вничью и трижды победила. За этот период «Динамо» также одержало победу над «Химками» (4:3), «Крыльями Советов» (6:3) и «Рубином» (4:0).
Состояние команды: В последнее время «Динамо» частенько набирает очки в РПЛ, продолжая борьбу за лидерство в чемпионате. К тому же, команда довольно уверенно выступает на своем поле.
Последний раз «Динамо» обыгрывало «Пари НН» в апреле этого года. В той встрече «бело-голубые» разгромили своего соперника со счетом 4:1.
«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 9-й позиции в РПЛ с 15-ю очками в копилке после 14-и туров. «Пари НН» опережает зону стыков на 3 пункта.
На чужом поле команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 8-е место в лиге. «Пари НН» набрал 11 очков в гостях из 21-го возможного.
Последние матчи: В прошлом поединке нижегородцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:0, забив все голы уже во 2-м тайме. Матчем ранее «Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:2).
В последних 5-и встречах во всех турнирах нижегородцы по 2 раза выиграли и сыграли вничью, а также однажды проиграли. За этот период «Пари НН» забили 7 голов при 6-и пропущенных.
Не сыграют: Илья Жигулев, Константин Марадишвили, Мамаду Маига (у всех — травмы), Огнен Ожегович и Никита Каккоев (у обоих — перебор желтых карточек).
Состояние команды: «Пари НН» продолжает вести борьбу за выживание в лиге. Сейчас команда находится в середине турнирной таблицы, но все может измениться буквально за 1 тур.
Стоит отметить, что «Пари НН» довольно много пропускает в нынешнем сезоне, 24 мяча за 14 туров при 14-и забитых. В предстоящем матче нижегородцы пройдут испытание на прочность против «Динамо».
Статистика для ставок
- В последних 5-и матчах «Пари НН» проиграл только 1 раз
- «Динамо» также уступило только однажды в последних 5-и встречах
- В последних 5-и матчах «Динамо» трижды обыграло «Пари НН»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.33, победа «Пари НН» — 8.50, ничья — 5.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: В последних матчах «Динамо» довольно частенько пропускает.
Ставка: Обе забьют за 1.90.
Прогноз: «Динамо» будет настроено набрать необходимые очки в предстоящем матче.
Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.90.