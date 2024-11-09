В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Пари НН». Поединок пройдет 9 ноября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе после 14-и туров. «Динамо» отстает от 1-й позиции на 9 баллов.

На своем поле команда уже потеряла ценные очки. Дома «Динамо» набрало 13 очков из 21-го возможного, занимая по этому показателю 5-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» проиграли «Локомотиву» со счетом 1:2 в рамках Кубка России, а до этого «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в чемпионате страны.

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, однажды сыграла вничью и трижды победила. За этот период «Динамо» также одержало победу над «Химками» (4:3), «Крыльями Советов» (6:3) и «Рубином» (4:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: В последнее время «Динамо» частенько набирает очки в РПЛ, продолжая борьбу за лидерство в чемпионате. К тому же, команда довольно уверенно выступает на своем поле.

Последний раз «Динамо» обыгрывало «Пари НН» в апреле этого года. В той встрече «бело-голубые» разгромили своего соперника со счетом 4:1.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 9-й позиции в РПЛ с 15-ю очками в копилке после 14-и туров. «Пари НН» опережает зону стыков на 3 пункта.

На чужом поле команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 8-е место в лиге. «Пари НН» набрал 11 очков в гостях из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошлом поединке нижегородцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:0, забив все голы уже во 2-м тайме. Матчем ранее «Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:2).

В последних 5-и встречах во всех турнирах нижегородцы по 2 раза выиграли и сыграли вничью, а также однажды проиграли. За этот период «Пари НН» забили 7 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Илья Жигулев, Константин Марадишвили, Мамаду Маига (у всех — травмы), Огнен Ожегович и Никита Каккоев (у обоих — перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Пари НН» продолжает вести борьбу за выживание в лиге. Сейчас команда находится в середине турнирной таблицы, но все может измениться буквально за 1 тур.

Стоит отметить, что «Пари НН» довольно много пропускает в нынешнем сезоне, 24 мяча за 14 туров при 14-и забитых. В предстоящем матче нижегородцы пройдут испытание на прочность против «Динамо».

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Пари НН» проиграл только 1 раз

«Динамо» также уступило только однажды в последних 5-и встречах

В последних 5-и матчах «Динамо» трижды обыграло «Пари НН»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.33, победа «Пари НН» — 8.50, ничья — 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

Прогноз: В последних матчах «Динамо» довольно частенько пропускает.

Ставка: Обе забьют за 1.90.

Прогноз: «Динамо» будет настроено набрать необходимые очки в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.90.