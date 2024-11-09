ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарОт Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико» Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью Виктор ДьёкерешДьёкереш и еще пять игроков «Спортинга», которые вслед за Аморимом уедут в Англию
    Все новости спорта

    Сможет ли «Динамо» набрать важные очки в предстоящем матче?

    «Динамо» — «Пари НН». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, РПЛ, 9 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
    В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Пари НН». Поединок пройдет 9 ноября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе после 14-и туров. «Динамо» отстает от 1-й позиции на 9 баллов.

    На своем поле команда уже потеряла ценные очки. Дома «Динамо» набрало 13 очков из 21-го возможного, занимая по этому показателю 5-е место в лиге.

    Динамо — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» проиграли «Локомотиву» со счетом 1:2 в рамках Кубка России, а до этого «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в чемпионате страны.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, однажды сыграла вничью и трижды победила. За этот период «Динамо» также одержало победу над «Химками» (4:3), «Крыльями Советов» (6:3) и «Рубином» (4:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: В последнее время «Динамо» частенько набирает очки в РПЛ, продолжая борьбу за лидерство в чемпионате. К тому же, команда довольно уверенно выступает на своем поле.

    Последний раз «Динамо» обыгрывало «Пари НН» в апреле этого года. В той встрече «бело-голубые» разгромили своего соперника со счетом 4:1.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 9-й позиции в РПЛ с 15-ю очками в копилке после 14-и туров. «Пари НН» опережает зону стыков на 3 пункта.

    На чужом поле команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 8-е место в лиге. «Пари НН» набрал 11 очков в гостях из 21-го возможного.

  • «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
  • Эксклюзивное интервью с лучшим бомбардиром чемпионатов России и бывшим тренером «Ростова», «Уфы» и «Сочи»
  • 05/11/2024

    • Последние матчи: В прошлом поединке нижегородцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:0, забив все голы уже во 2-м тайме. Матчем ранее «Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:2).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах нижегородцы по 2 раза выиграли и сыграли вничью, а также однажды проиграли. За этот период «Пари НН» забили 7 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграют: Илья Жигулев, Константин Марадишвили, Мамаду Маига (у всех — травмы), Огнен Ожегович и Никита Каккоев (у обоих — перебор желтых карточек).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Пари НН» продолжает вести борьбу за выживание в лиге. Сейчас команда находится в середине турнирной таблицы, но все может измениться буквально за 1 тур.

    Стоит отметить, что «Пари НН» довольно много пропускает в нынешнем сезоне, 24 мяча за 14 туров при 14-и забитых. В предстоящем матче нижегородцы пройдут испытание на прочность против «Динамо».

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Пари НН» проиграл только 1 раз

    • «Динамо» также уступило только однажды в последних 5-и встречах

    • В последних 5-и матчах «Динамо» трижды обыграло «Пари НН»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.33, победа «Пари НН» — 8.50, ничья — 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: В последних матчах «Динамо» довольно частенько пропускает.

    Ставка: Обе забьют за 1.90.

    Прогноз: «Динамо» будет настроено набрать необходимые очки в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Копетдаг — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бунёдкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Чжэн — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касымпаша — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эльче — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» набрать важные очки в предстоящем матче?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры