Махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» сыграют между собой в матче 15-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 14-ти матчах. На счету команды 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 7:13.

«Динамо» подходит ко встрече с «Оренбургом» с серией из семи матчей без побед. За этот отрезок махачкалинцы 4 раза сыграли вничью и трижды уступили. В крайнем туре подопечные Хасанби Биджиева проиграли в гостях «Зениту» со счетом 1:2.

«Оренбург»

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, записав на свой счет 8 очков в 14-ти матчах. На счету команды одна победа, 5 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 15:28.

«Оренбург» не побеждает в чемпионате 13 матчей подряд — с первого тура после виктории над «Спартаком». С тех пор уральская команда 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В крайнем туре подопечные Владимира Слишковича крупно проиграли в гостях «Краснодару» (0:4).

Стоит отметить, что махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» никогда не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Оренбург» с коэффициентом 1.74.