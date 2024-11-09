ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» Махачкала — «Оренбург». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Оренбург»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Оренбург
    Вся лентаСамое главное
    Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком» «Оренбург»«Динамо» Махачкала — «Оренбург». Онлайн Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
    Все новости спорта
    «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург»
    Махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» сыграют между собой в матче 15-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 14-ти матчах. На счету команды 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 7:13.

    «Динамо» подходит ко встрече с «Оренбургом» с серией из семи матчей без побед. За этот отрезок махачкалинцы 4 раза сыграли вничью и трижды уступили. В крайнем туре подопечные Хасанби Биджиева проиграли в гостях «Зениту» со счетом 1:2.

    «Оренбург»

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, записав на свой счет 8 очков в 14-ти матчах. На счету команды одна победа, 5 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 15:28.

    «Оренбург» не побеждает в чемпионате 13 матчей подряд — с первого тура после виктории над «Спартаком». С тех пор уральская команда 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В крайнем туре подопечные Владимира Слишковича крупно проиграли в гостях «Краснодару» (0:4).

    Стоит отметить, что махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Оренбург» с коэффициентом 1.74.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры