«Динамо» — «Пари НН»: счет матча 3:1, обзор голов

Луис Чавес Фото: globallookpress.com
В составе победителей смогли отметиться Луис Чавес, который отметился дублем, и Муми Нгамале. За гостей забил Хуан Боселли.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Пари НН 3:1
Голы: 1:0 Луис Чавес (пенальти) (7'), 1:1 Хуан Мануэль Боселли (11'), 2:1 Муми Нгамал (45'), 3:1 Луис Чавес (48') Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Maouhoub E. Пари НН: Никита Медведев, Свен Карич, Станислав Магкеев, Виктор Александров, Александр Эктов, Кирилл Боженов, Никита Ермаков, Николай Калинский, Дан Глейзер, Валерий Царукян, Хуан Мануэль Боселли Предупреждения: Никита Медведев (49'), Лука Тичич (61')
Благодаря этой победе «Динамо» набрало 30 очков и закрепилось на четвертом месте в турнирной таблице. У «Пари НН» осталось 15 баллов и 10-я строчка.