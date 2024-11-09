ОконченДинамо — Пари НН 3:1Онлайн
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    Дубль Чавеса помог «Динамо» победить «Пари НН»

    «Динамо» — «Пари НН»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата России «Динамо» в родных стенах победило «Пари НН» со счетом 3:1.

    Луис Чавес
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    Луис Чавес

    В составе победителей смогли отметиться Луис Чавес, который отметился дублем, и Муми Нгамале. За гостей забил Хуан Боселли.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Пари НН 3:1
    Голы: 1:0 Луис Чавес (пенальти) (7'), 1:1 Хуан Мануэль Боселли (11'), 2:1 Муми Нгамал (45'), 3:1 Луис Чавес (48') Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Maouhoub E. Пари НН: Никита Медведев, Свен Карич, Станислав Магкеев, Виктор Александров, Александр Эктов, Кирилл Боженов, Никита Ермаков, Николай Калинский, Дан Глейзер, Валерий Царукян, Хуан Мануэль Боселли Предупреждения: Никита Медведев (49'), Лука Тичич (61')

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря этой победе «Динамо» набрало 30 очков и закрепилось на четвертом месте в турнирной таблице. У «Пари НН» осталось 15 баллов и 10-я строчка.

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