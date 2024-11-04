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    Слот: Думаю, болельщикам понравилась игра Джо Гомеса

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о защитнике команды Джо Гомесе после матча 10-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона» (2:1).

    Джо Гомес — защитник «Ливерпуля»
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    Джо Гомес — защитник «Ливерпуля»

    «Джо, возможно, играл не так много на старте сезона, но в субботу проявил себя с лучшей стороны. Когда я пришёл в клуб, мне сказали, что Гомес — это невероятный профессионал. Который всегда, на какой бы позиции он ни был, выкладывается по максимуму ради команды и, в конце концов, ради себя.

    Он был за это вознаграждён. Думаю, болельщикам понравилась его игра. Мне — да», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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    • «Ливерпуль», после победы над «Брайтоном», занимает 1-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. Джо Гомес провел за «мерсисайдцев» 3 матча в рамках чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.

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