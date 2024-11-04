Слот: Думаю, болельщикам понравилась игра Джо Гомеса

Главный тренервысказался о защитнике командыпосле матча 10-го тура английской Премьер-лиги против(2:1).

«Джо, возможно, играл не так много на старте сезона, но в субботу проявил себя с лучшей стороны. Когда я пришёл в клуб, мне сказали, что Гомес — это невероятный профессионал. Который всегда, на какой бы позиции он ни был, выкладывается по максимуму ради команды и, в конце концов, ради себя.

Он был за это вознаграждён. Думаю, болельщикам понравилась его игра. Мне — да», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль», после победы над «Брайтоном», занимает 1-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. Джо Гомес провел за «мерсисайдцев» 3 матча в рамках чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.