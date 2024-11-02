«Ливерпуль» обыграл «Брайтон», а «Саутгемптон» одолел «Эвертон»

Завершились два матча 10-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.

В составе «мерсисайдцев» голы записали на свой счет Коди Гакпо на 69-й минуте и Мохамед Салах на 72-й минуте.

У «Брайтона» единственный гол забил Ферди Кадыоглу на 14-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1 Голы: 0:1 Ферди Кадиоглу (14'), 1:1 Коди Матес Гакпо (69'), 2:1 Мохамед Салах (72') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Ибраима Конате (Джо Гомес, 46'), Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи (Луис Диас, 66'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 66'), Мохамед Салах (Конор Брэдли, 90'), Дарвин Нуньес (Ватару Эндо, 77'), Коди Матес Гакпо Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Игор Жулио, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман (Браян Груда, 76'), Каору Митома (Саймон Адингра, 87'), Ясин Аяри (Матс Виффер, 76'), Джек Хиншелвуд (Эван Фергюсон, 88'), Ферди Кадиоглу (Якуб Модер, 88'), Дэнни Уэлбек, Жоржиньо Рюттер Предупреждения: Алексис Мак Аллистер (45'), Ферди Кадиоглу (83')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Брайтон» — на 7-й позиции (16).

В параллельном матче «Саутгемптон» обыграл «Эвертон» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил нападающий «святых» Адам Армстронг на 85-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Эвертон 1:0 Гол: 1:0 Адам Армстронг (85') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Джек Стивенс (Юкинари Сугавара, 79'), Адам Лаллана (Джо Арибо, 46'), Райан Мэннинг (Тайлер Диблинг, 59'), Флинн Даунс, Матеуш Фернандеш (Лесли Угочукву, 90'), Адам Армстронг, Кэмерон Арчер (Пол Онуачу, 90') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Эшли Янг, Йеспер Линдстрём (Джеррэд Брэнтуэйт, 88'), Идрисса Гана Гейе, Орел Мангала, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 62'), Илиман Ндиайе (Джек Харрисон, 62'), Дуайт Макнил Предупреждения: Джеймс Тарковски (24'), Майкл Кин (56'), Ян Беднарек (76'), Матеуш Фернандеш (82'), Тайлер Диблинг (84'), Пол Онуачу (90 + 8')

«Саутгемптон» занимает 19-е место в таблице АПЛ с 4 очками в копилке, а «Эвертон» — на 16-й позиции (9).