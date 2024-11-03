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    «Ахмат» — «Пари НН». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Ахмат» — «Пари НН»

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    Николай Калинский
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    Николай Калинский
    «Ахмат» на своем поле сыграет с «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 15:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ахмат»

    «Ахмат» находится в зоне вылета, занимая 15-е место с 9 очками. На счету команды из Грозного одна победа, 6 ничьих и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 12:25.

    В прошлом туре «Ахмат» впервые победил в этом сезоне, обыграв на выезде «Ростов» со счетом 3:2. Эта победа позволила команде покинуть последнее место в турнирной таблице и подняться на одну строчку.

    Благодаря успеху над «Ростовом» грозненцы прервали свою серию из трех поражений кряду. До этого «Ахмат» последовательно уступил ЦСКА (0:3), «Рубину» (0:2) и «Факелу» (2:3).

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    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам 13-ти матчей «Пари НН» заработал 12 очков — 3 победы, 3 ничьи и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:24.

    Виктор Гончаренко провел на посту главного тренера «Пари НН» две игры в чемпионате и пока не смог добиться побед. В первом матче нижегородцы упустили три очка с «Ростовом», пропустив на последних минутах (1:1), а в крайнем туре всухую проиграли «Спартаку» (0:2). Обе встречи проходили в Нижнем Новгороде.

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой на групповой стадии текущего сезона Кубка России. Победу в обоих матчах победу одержал «Ахмат» — 4:1 дома и 2:1 в гостях.

    В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами — 2:0 в Нижнем Новгороде и 5:1 в Грозном.

    Всего в 8-ми очных матчах на счету «Ахмата» 5 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН» с коэффициентом 1.85.

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