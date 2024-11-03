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    «Пари НН» выстоит в Грозном

    «Ахмат» — «Пари НН». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат России 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Пари НН»
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    Кирилл Гоцук — капитан и столп обороны «Пари НН»
    3 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Пари НН». Начало встречи — 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Ноября 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 15:15 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: пока «Ахмат» идет на 15-м месте в таблице РПЛ с 9 очками.

    Последние матчи: в 13-м туре неожиданно победил в гостях «Ростов» (3:2). Дублем в составе «Ахмата» отметился Лечи Садулаев, также головой забил Даниил Уткин своей бывшей команде, именно он открыл счет в этой игре.

    Ахмат — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в Кубке России от ЦСКА (0:1) и дома в чемпионате от «Факела» (2:3).

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    • Не сыграют: травмированы Харин, Исмаэл Силва, Бериша и Богосавац.

    Состояние команды: при Сергее Ташуеве «Ахмат» стал играть в веселый и местами бесшабашный футбол, но стабильности команде до сих пор не хватает. Сейчас грозненцам надо в первую очередь наладить игру в обороне, очень уж много команда пропускает и допускает грубых ошибок.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: сейчас «Пари НН» располагается на 12-й позиции в таблице РПЛ с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 13-м туре команда Виктора Гончаренко уступила на своем поле «Спартаку» со счетом 0:2. Оба мяча «Пари НН» пропустил после перерыва в результате не вынужденных ошибок, причем, их можно было избежать.

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    До этого была победа в Кубке России над «Краснодаром» (2:1) и ничья с «Ростовом» (1:1) в РПЛ.

    Не сыграют: давно травмированы Марадишвили и Майга.

    Состояние команды: после своего назначение Гончаренко стабилизировал состав и сейчас в первую очередь выстраивает игру в обороне, это не всегда получается, но «Пари НН» на правильном пути. Для усиления игры в атаке требуется подписать несколько игроков зимой, те нападающие, что там есть сейчас не для больших задач. В последних матчах вообще на острие нападения выходит номинальный полузащитник Царукян.

    Статистика для ставок

    • В Кубке России этого года обе игры остались за «Ахматом» (4:1, 2:1)

    • Домашние матчи в прошлом сезоне в РПЛ закончились сначала победой «Пари НН» (2:0), а затем «Ахмата» (5:1)

    • В позапрошлом сезоне оба матча выиграл «Пари НН» (3:1, 3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 1,80, а на «Пари НН» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

    Прогноз: гости будут играть от обороны, выстроят плотные редуты, будут сдерживать натиск «Ахмата» и надеяться на контратаки и стандарты, в чем сильны. Скорее всего, матч получится не самым результативным, ни в одной из команд нет забивного нападающего, а Садулаеву «Пари НН» в отличие от «Ростова» не даст разбежаться.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,85.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, он имеет право на жизнь.

    Ставка: ничья за 3,90.

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    «Ахмат» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. «Пари НН» выстоит в Грозном
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