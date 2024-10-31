Заболотный: В «Зените» я прошел хорошую школу хейта

Нападающий «Химок»считает, чтосо временем сможет адаптироваться в «Зените».

«Соболев — игрок хорошего класса, у него своя жизнь. Уверен, он сможет там хорошо адаптироваться. Думаю, я ему здесь не советчик.

У меня суперские воспоминания о Питере, о болельщиках. Это был период, проведенный на высоком уровне. Я играл в Лиге Европы, прошел хорошую школу, школу хейта.

Многие болельщики меня поддерживали. К Питеру только теплое отношение», — приводит слова Заболотного «Советский спорт».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в начале текущего сезона. В текущем чемпионате России он провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.