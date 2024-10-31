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    Заболотный: В «Зените» я прошел хорошую школу хейта

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    Нападающий «Химок» Антон Заболотный считает, что Александр Соболев со временем сможет адаптироваться в «Зените».

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Соболев — игрок хорошего класса, у него своя жизнь. Уверен, он сможет там хорошо адаптироваться. Думаю, я ему здесь не советчик.

    У меня суперские воспоминания о Питере, о болельщиках. Это был период, проведенный на высоком уровне. Я играл в Лиге Европы, прошел хорошую школу, школу хейта.

    Многие болельщики меня поддерживали. К Питеру только теплое отношение», — приводит слова Заболотного «Советский спорт».

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    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в начале текущего сезона. В текущем чемпионате России он провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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