Юран: Родри оценили по делу и действительно по заслугам

Российский тренервыразил мнение, что хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заслуженно получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась 28 октября в Париже.

«Ещё до церемонии говорил, что отдал бы "Золотой мяч" Родри. Я считаю, что это объективно. У них привыкли отдавать награду звёздам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее — без Родри "Манчестер Сити" и сборная Испании совсем другие команды. Родри полезен и в атаке, и в обороне — он полезен везде. Очень рад, что он получил "Золотой мяч".

Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность. Родри может сыграть ещё лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает. Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он мировая звезда, но есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно, — по всем критериям, которыми обладает Родри», — сказал Юран «Чемпионату».

Изначально СМИ писали, что «Золотой мяч» получит форвард «Реала» Винисиус, однако бразилец занял в голосовании второе место.