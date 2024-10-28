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    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
  • 21:28
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    Фоден занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч», Вирц — 12-й, а Ольмо — 13-й

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    Стали известны имена футболистов, которые заняли с 20-го по 11-е место в голосовании за «Золотой мяч».

    Филип Фоден — игрок «Манчестер Сити»
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    Филип Фоден — игрок «Манчестер Сити»

    Места с 11-го по 20-е:

    • 11 — Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);

    • 12 — Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);

    • 13 — Даниэль Ольмо («Барселона», сборная Испании);

    • 14 — Адемола Лукман («Аталанта», сборная Нигерии);

    • 15 — Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао, сборная Испании);

    • 16 — Гранит Джака («Байер», сборная Швейцарии);

    • 17 — Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая);

    • 18 — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины);

    • 19 — Мартин Эдегор («Арсенал», сборная Норвегии);

    • 20 — Хакан Чалханоглу («Интер», сборная Турции).

  • «Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
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    • Ранее стали известны имена игроков, которые заняли с 21-го по 30-е места в голосовании за «Золотой мяч».

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