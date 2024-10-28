Фоден занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч», Вирц — 12-й, а Ольмо — 13-й

Филип Фоден — игрок «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Места с 11-го по 20-е:
- 11 — Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);
- 12 — Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);
- 13 — Даниэль Ольмо («Барселона», сборная Испании);
- 14 — Адемола Лукман («Аталанта», сборная Нигерии);
- 15 — Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао, сборная Испании);
- 16 — Гранит Джака («Байер», сборная Швейцарии);
- 17 — Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая);
- 18 — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины);
- 19 — Мартин Эдегор («Арсенал», сборная Норвегии);
- 20 — Хакан Чалханоглу («Интер», сборная Турции).
Ранее стали известны имена игроков, которые заняли с 21-го по 30-е места в голосовании за «Золотой мяч».