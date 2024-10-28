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    Хуммельс и Довбик заняли последнее место в голосовании за «Золотой мяч», Палмер — 25-й

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    Нападающий «Челси» Коул Палмер занял 25-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2024-го года. Об этом сообщает официальный аккаунт церемонии в социальных сетях.

    Коул Палмер — нападающий «Челси»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»

    Места с 21-го по 29-е:

    • 21 — Букайо Сака («Арсенал» Лондон, сборная Англии);

    • 22 — Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, сборная Германии);

    • 23 — Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);

    • 24 — Вильям Салиба («Арсенал» Лондон, сборная Франции);

    • 25 — Коул Палмер («Челси», сборная Англии);

    • 26 — Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

    • 27 — Витинья (ПСЖ, сборная Португалии);

    • 28 — Алехандро Гримальдо («Байер», сборная Испании);

    • 29 — Матс Хуммельс («Рома», сборная Германии);

    • 29 — Артем Добвик («Рома», сборная Украины).

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