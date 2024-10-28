Хуммельс и Довбик заняли последнее место в голосовании за «Золотой мяч», Палмер — 25-й

Коул Палмер — нападающий «Челси» Фото: globallookpress.com
Места с 21-го по 29-е:
- 21 — Букайо Сака («Арсенал» Лондон, сборная Англии);
- 22 — Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, сборная Германии);
- 23 — Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);
- 24 — Вильям Салиба («Арсенал» Лондон, сборная Франции);
- 25 — Коул Палмер («Челси», сборная Англии);
- 26 — Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
- 27 — Витинья (ПСЖ, сборная Португалии);
- 28 — Алехандро Гримальдо («Байер», сборная Испании);
- 29 — Матс Хуммельс («Рома», сборная Германии);
- 29 — Артем Добвик («Рома», сборная Украины).
Напомним, что сегодня определится обладатель «Золотого мяча». По некоторым данным, приз вручат полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.