Гвардиола: С Тухелем сборная Англии хочет выиграть трофей

Главный тренервысказался о назначениина пост наставника сборной Англии.

«Томас Тухель — тренер сборной Англии? Вперёд! Должна быть полная поддержка со стороны англичан. Чтобы сделать последний шаг, сборной Англии нужно выиграть трофей. Гарет Саутгейт был так близок к этому. Теперь Федерация хочет сделать следующий шаг», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что Тухеля возглавит сборную Англии с 1-го января 2025-го года. Ранее сам немецкий специалист прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной «трех львов».