Тухель отреагировал на назначение главным тренером сборной Англии

Немецкий тренервысказался по поводу назначения на пост наставника сборной Англии.

Тухель приступит к выполнению обязанностей с 2025 года.

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавлять сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с игрой в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Иметь шанс представлять Англию — огромная привилегия, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.

Работая в тесном сотрудничестве с Энтони в качестве моего помощника тренера, мы сделаем всё возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Я хочу поблагодарить FA, в частности Марка и Джона, за их доверие, и с нетерпением жду начала нашего совместного пути», — приводит слова Тухеля официальный сайт FA.

Напомним, ранее Тухель работал в «Баварии». Специалист возглавлял команду с марта 2023 года по июнь 2024 года.

Сборную Англии до июля 2024 года возглавлял Гарет Саутгейт. Специалист был уволен после Евро-2024. Команда дошла до финала турнира, однако уступила Испании со счетом 1:2.