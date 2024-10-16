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    Тухель отреагировал на назначение главным тренером сборной Англии

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    Немецкий тренер Томас Тухель высказался по поводу назначения на пост наставника сборной Англии.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Тухель приступит к выполнению обязанностей с 2025 года.

    «Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавлять сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с игрой в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Иметь шанс представлять Англию — огромная привилегия, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.

    Работая в тесном сотрудничестве с Энтони в качестве моего помощника тренера, мы сделаем всё возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Я хочу поблагодарить FA, в частности Марка и Джона, за их доверие, и с нетерпением жду начала нашего совместного пути», — приводит слова Тухеля официальный сайт FA.

    Напомним, ранее Тухель работал в «Баварии». Специалист возглавлял команду с марта 2023 года по июнь 2024 года.

    Сборную Англии до июля 2024 года возглавлял Гарет Саутгейт. Специалист был уволен после Евро-2024. Команда дошла до финала турнира, однако уступила Испании со счетом 1:2.

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