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    Мостовой: Про отказ от стажировки в «Спартаке» я знал еще в больнице

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о решении руководства «Спартака» не брать его на стажировку в клуб.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    По словам Мостового, он знал про это, когда лежал в больнице.

    «Я знал об отказе ещё когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.

    Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству "Спартака", где на протяжении многих лет есть не футбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», — сказал Мостовой «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» идет на 12-м месте в таблице. Ранее клуб дома уступил «Краснодару» со счетом 0:3.

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