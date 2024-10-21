Мостовой: Про отказ от стажировки в «Спартаке» я знал еще в больнице

Бывший футболист сборной Россиивысказался о решении руководства «Спартака» не брать его на стажировку в клуб.

По словам Мостового, он знал про это, когда лежал в больнице.

«Я знал об отказе ещё когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.

Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству "Спартака", где на протяжении многих лет есть не футбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет на 12-м месте в таблице. Ранее клуб дома уступил «Краснодару» со счетом 0:3.