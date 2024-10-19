«Спартак» на своем поле сыграет против «Краснодара» в матче 12-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 11-ти матчах. На счету «красно-белых» 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 17:9.

Перед паузой на матчи сборных «Спартак» оформил крупную победу над «Ростовом» (3:0) благодаря дублю Николсона и голу Умярова. Эта виктория прервала трехматчевую безвыигрышную серию подопечных Станковича. До игры с «Ростовом» «красно-белые» поделили очки с махачкалинским и московским «Динамо» (1:1 и 2:2 соответственно), после чего потерпели второе поражение в сезоне, уступив «Локомотиву» (1:3).

«Краснодар»

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав на свой счет 27 очков в 11-ти матчах. «Быки» ни разу не проиграли, одержав 8 побед при 3-х ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 22:5.

Подопечные Мурада Мусаева подходят к встрече со «Спартаком» с восьмиматчевой победной серией. За этот отрезок «Краснодар» обыграл всех главных конкурентов — ЦСКА (2:1), московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Зенит» (2:0). В крайнем туре «быки» со счетом 4:0 разгромили дома «Химки».

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами — 2:0 в Краснодаре и 1:0 в Москве.

«Спартак» выиграл 6 из 10-ти последних матчей у своего соперника, на счету «Краснодара» 4 победы.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» с коэффициентом 1.77.