Спартак
Краснодар
«Спартак»
Турнирное положение: после 11 туров «Спартак» располагается на шестом месте в таблице РПЛ с 19 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре на своем поле был разгромлен «Ростов» со счетом 3:0. Противник выглядел очень слабо в этой встрече и по делу проиграл, хотя и «Спартак» не блистал, но он реализовал все моменты и использовал грубые ошибки ростовчан. Дублем отметился Шамар Николсон, также мяч на счету Наиля Умярова.
Спартак — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение от «Локомотива» (1:3) и победа в Кубке России от «Динамо» (3:2).
Не сыграют: травмированы Игнатов и Чернов.
Состояние команды: несмотря на разгром «Ростова» в последнем туре, игра «Спартака» оставляет желать лучшего.
В команде до сих пор нет баланса, защита допускает глупейшие ошибки, но за счет качественных исполнителей впереди и в средней линии красно-белые пока выезжают. Победы над безумно играющими в обороне «Ростовом» и «Динамо», не могут быть показателями.
«Краснодар»
Турнирное положение: пока «Краснодар» вместе с «Локомотивом» лидирует в таблице РПЛ с 27 очками.
Последние матчи: в 11-м туре были дома без особых проблем разгромлены «Химки» со счетом 4:0, которые сейчас одна из слабейших команд лиги. Дублем отметился Джон Кордоба, также забивали Жоау Батчи и Кевин Кастаньо.
До этого было разгромное поражение в Кубке России от «Ахмата» (0:3) и домашняя победа над «Зенитом» (2:0).
Не сыграют: в лазарете только молодой нападающий Кокшаров.
Состояние команды: в этом сезоне «Краснодар» выглядит очень зрело и прагматично, в чем огромная заслуга главного тренера Мурада Мусаева. Даже без ушедшего лидера обороны Хуана Алонсо и вратаря Сафонова защита сейчас выглядит чуть ли не сильнейшей линией команды.
В 11 турах «быки» пропустили всего 5 мячей. Ну а впереди играет лучший форвард РПЛ Кордоба, которого отлично кормит мощная средняя линия во главе со Сперцяном, а когда надо усилить появляется еще и Смолов.
Комментарий Сергея Юрана
Российский тренер Сергей Юран,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне во втором круге «Спартак» победил дома со счетом 1:0
- Матч в Краснодаре закончился победой хозяев (3:2)
- «Краснодар» выиграл семь матчей кряду в РПЛ и имеет разницу 22-5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 2,15, а на «Краснодар» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: команда Мусаева сейчас на ходу и очень уверена в себе. Вряд ли перерыв на матчи сборных должен на ней сказаться. Игра команды отлажена и очень сбалансирована, поражение от «Ахмата» было случайным и в Кубке России, где совсем другая история. «Спартак» же команда-настроения, и многое в его игре зависит от куража. «Краснодар» выдержит стартовый натиск, как было с «Зенитом», а потом дожмет.
Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1,77.
Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый вариант, «быки» сейчас сильнее, а в гостях они играют так же уверенно, как и на своем стадионе.
Ставка: победа «Краснодара» за 3,50.