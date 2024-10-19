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    «Краснодар» добьется своего

    «Спартак» — «Краснодар». Ставка (к. 1.77) и прогноз на РПЛ 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Краснодар»
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    Джон Кордоба
    19 октября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Москва и «Краснодар». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 16:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
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    «Спартак»

    Турнирное положение: после 11 туров «Спартак» располагается на шестом месте в таблице РПЛ с 19 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре на своем поле был разгромлен «Ростов» со счетом 3:0. Противник выглядел очень слабо в этой встрече и по делу проиграл, хотя и «Спартак» не блистал, но он реализовал все моменты и использовал грубые ошибки ростовчан. Дублем отметился Шамар Николсон, также мяч на счету Наиля Умярова.

    Спартак — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение от «Локомотива» (1:3) и победа в Кубке России от «Динамо» (3:2).

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    Состояние команды: несмотря на разгром «Ростова» в последнем туре, игра «Спартака» оставляет желать лучшего.

    В команде до сих пор нет баланса, защита допускает глупейшие ошибки, но за счет качественных исполнителей впереди и в средней линии красно-белые пока выезжают. Победы над безумно играющими в обороне «Ростовом» и «Динамо», не могут быть показателями.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: пока «Краснодар» вместе с «Локомотивом» лидирует в таблице РПЛ с 27 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 11-м туре были дома без особых проблем разгромлены «Химки» со счетом 4:0, которые сейчас одна из слабейших команд лиги. Дублем отметился Джон Кордоба, также забивали Жоау Батчи и Кевин Кастаньо.

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    До этого было разгромное поражение в Кубке России от «Ахмата» (0:3) и домашняя победа над «Зенитом» (2:0).

    Не сыграют: в лазарете только молодой нападающий Кокшаров.

    Состояние команды: в этом сезоне «Краснодар» выглядит очень зрело и прагматично, в чем огромная заслуга главного тренера Мурада Мусаева. Даже без ушедшего лидера обороны Хуана Алонсо и вратаря Сафонова защита сейчас выглядит чуть ли не сильнейшей линией команды.

    В 11 турах «быки» пропустили всего 5 мячей. Ну а впереди играет лучший форвард РПЛ Кордоба, которого отлично кормит мощная средняя линия во главе со Сперцяном, а когда надо усилить появляется еще и Смолов.

    Комментарий Сергея Юрана

    Российский тренер Сергей Юран, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 12-го тура РПЛ:

  • Жду классного матча. «Краснодар» сейчас хорошо выглядит, и обыгрывает «Зенит», не упускает на выезде свое. Более или менее запорол начало, но потом пошло-пошло-поехало. По нынешним результатам, как понимаю, многое поменялось. Игра за 6 очков, понятно. Каждый будет настраиваться на максимальный результат. Фаворит? Думаю, 50 на 50. Может быть, 55 отдам «Спартаку» за счет своего поля и болельщиков.
  • Сергей Юран

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне во втором круге «Спартак» победил дома со счетом 1:0

    • Матч в Краснодаре закончился победой хозяев (3:2)

    • «Краснодар» выиграл семь матчей кряду в РПЛ и имеет разницу 22-5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 2,15, а на «Краснодар» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

    Прогноз: команда Мусаева сейчас на ходу и очень уверена в себе. Вряд ли перерыв на матчи сборных должен на ней сказаться. Игра команды отлажена и очень сбалансирована, поражение от «Ахмата» было случайным и в Кубке России, где совсем другая история. «Спартак» же команда-настроения, и многое в его игре зависит от куража. «Краснодар» выдержит стартовый натиск, как было с «Зенитом», а потом дожмет.

    Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1,77.

    Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый вариант, «быки» сейчас сильнее, а в гостях они играют так же уверенно, как и на своем стадионе.

    Ставка: победа «Краснодара» за 3,50.

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    «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» добьется своего
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