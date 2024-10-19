Суарес может продлить контракт с «Интер Майами»

в ближайшее время может продлить контракт с

По информации The Athletic, Суарес и клуб из Флориды ведут переговоры по поводу подписания нового соглашения.

Действующий контракт 37-летнего уругвайского нападающего с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Суарес провел в текущем чемпионате МЛС 26 матчей, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

Суарес стал игроком «Интер Майами» в начале 2024 года.

Напомним, за «Интер Майами» также выступают еще три бывших футболиста «Барселоны» — Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.