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    Суарес может продлить контракт с «Интер Майами»

    Футбол Интер Майами MLS
    Луис Суарес в ближайшее время может продлить контракт с «Интер Майами».

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    По информации The Athletic, Суарес и клуб из Флориды ведут переговоры по поводу подписания нового соглашения.

    Действующий контракт 37-летнего уругвайского нападающего с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

    Суарес провел в текущем чемпионате МЛС 26 матчей, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

    Суарес стал игроком «Интер Майами» в начале 2024 года.

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