Руни: Я удивлен, что английская федерация наняла Тухеля

Бывший нападающий сборнойподелился мнением о назначениина пост главного тренера национальной команды.

«Я удивлен. Он очень хороший тренер, но я удивлен, что английская федерация наняла его. Но я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него все получится.

То, что английская федерация создала за последние 10-15 лет, стало отличной платформой для молодых тренеров. Поэтому я удивлен, что они не выбрали кого-то из своих специалистов. Но, как я уже сказал, они приняли это решение, и я желаю Томасу всего наилучшего и надеюсь, что он хорошо справится с задачей», — сказал Руни Goal.

Напомним, что Тухеля возглавит сборную Англии с 1-го января 2025-го года. Ранее сам немецкий специалист прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной «трех львов».