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    Руни: Я удивлен, что английская федерация наняла Тухеля

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии
    Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера национальной команды.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Я удивлен. Он очень хороший тренер, но я удивлен, что английская федерация наняла его. Но я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него все получится.

    То, что английская федерация создала за последние 10-15 лет, стало отличной платформой для молодых тренеров. Поэтому я удивлен, что они не выбрали кого-то из своих специалистов. Но, как я уже сказал, они приняли это решение, и я желаю Томасу всего наилучшего и надеюсь, что он хорошо справится с задачей», — сказал Руни Goal.

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