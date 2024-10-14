Гилерме: Все идет к тому, что пора уже завершать карьеру

Бывший вратарьдал комментарий по поводу своего будущего.

«Сомнения еще есть, завершать карьеру или нет. Но всё идет к тому, что пора уже завершать. Сигнал и судьба показывают, что пора найти что‑то новое. Посмотрим. Я всегда слушаю сердце и душу. Сейчас они подсказывают, что я близок к этому.

Конкретных предложений от "Локомотива" пока нет, но мне сказали, что если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе. Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с "Локомотивом".

Кем себя вижу? Это сложно. Раньше я вообще не видел себя как тренер. Я думал, что мне будет не хватать этой атмосферы на поле. Я раньше видел себя как менеджер, помощник, функционер. Посмотрим. Многое зависит от того, что они мне предложат, что им сейчас необходимо или не хватает. Сейчас я готов почти на всё, для меня главное — набираться опыта. Я открыт ко всему», — цитирует Гилерме «Матч ТВ».

Напомним, что у бразильца Гилерме есть российский паспорт и он выступал за нашу национальную команду.