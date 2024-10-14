ПерерывГермания — НидерландыОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан ВирцГермания — Нидерланды. Онлайн
  • 22:00
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в московском дерби
  • 19:13
    • «Металлург» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса»
  • 21:50
    • «Витязь» победил «Локомотив» с минимальным счетом
  • 20:56
    • Грузия уступила Албании, Словакия в гостях победила Азербайджан
  • 19:21
    • «Трактор» уступил на своем льду «Авангарду»
    Все новости спорта

    Гилерме: Все идет к тому, что пора уже завершать карьеру

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме дал комментарий по поводу своего будущего.

    Маринато Гилерме
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маринато Гилерме

    «Сомнения еще есть, завершать карьеру или нет. Но всё идет к тому, что пора уже завершать. Сигнал и судьба показывают, что пора найти что‑то новое. Посмотрим. Я всегда слушаю сердце и душу. Сейчас они подсказывают, что я близок к этому.

    Конкретных предложений от "Локомотива" пока нет, но мне сказали, что если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе. Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с "Локомотивом".

    Кем себя вижу? Это сложно. Раньше я вообще не видел себя как тренер. Я думал, что мне будет не хватать этой атмосферы на поле. Я раньше видел себя как менеджер, помощник, функционер. Посмотрим. Многое зависит от того, что они мне предложат, что им сейчас необходимо или не хватает. Сейчас я готов почти на всё, для меня главное — набираться опыта. Я открыт ко всему», — цитирует Гилерме «Матч ТВ».

    Напомним, что у бразильца Гилерме есть российский паспорт и он выступал за нашу национальную команду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Венгрия переиграть боснийцев?
  • Босния и Герцеговина — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Филадельфия» проведет результативную встречу на льду кризисных «Ойлерз»
  • «Эдмонтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли Швейцария набрать первые очки в Лиге наций?
  • Швейцария — Дания. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 15 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Швейцария — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Польша — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Корпач — Андреева
  • Теннис
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры