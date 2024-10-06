Осинькин: Отставка? Мы читаем, что что‑то произойдет в понедельник — значит, произойдет

Главный тренерответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.

«Поддержка болельщиков? Слышу и вижу. Умею читать что‑то между строк. Болельщики близки к нам, у нас хорошее взаимопонимание. Только благодарен им. Много болельщиков приехало в Москву, только им благодарен. Как и всегда.

Не было ситуации, но руководство не говорило, что играем плохо, что нужно выйти на какое‑то количество очков. Что касается информации, мы читаем. Это серьезный вброс, серьезный вброс. Опровержение было, от нашего генерального директора, но этого так много… Еще раз, я благодарен ребятам, в такой ситуации очень трудно настраиваться. Сейчас наши ребята показали хороший футбол. Если оглянемся назад, то в матче с "Химками" было тяжелее, тогда вбросов было больше. У меня с руководством не было разговоров. Да, мы читаем, написано, что что‑то произойдет в понедельник — значит, произойдет», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Крылья Советов» идут десятыми в турнирной таблице с 11 очками.