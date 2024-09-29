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    Тен Хаг о взаимоотношениях с тренерами АПЛ: Мы просто коллеги, но не друзья

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что не дружит ни с одним наставником других клубов английской Премьер-лиги.

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Нет, мы просто коллеги, но не друзья. В английском футболе всегда была хорошая традиция встречаться после матчей, но сегодня, со всеми СМИ, эта традиция постепенно исчезает», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

    Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах команды на сезон.

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