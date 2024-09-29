Тен Хаг о взаимоотношениях с тренерами АПЛ: Мы просто коллеги, но не друзья

Главный тренерзаявил, что не дружит ни с одним наставником других клубов английской Премьер-лиги.

«Нет, мы просто коллеги, но не друзья. В английском футболе всегда была хорошая традиция встречаться после матчей, но сегодня, со всеми СМИ, эта традиция постепенно исчезает», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах команды на сезон.

Сегодня, 29-го сентября «красные дьяволы» сыграют против «Тоттенхэма» в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.