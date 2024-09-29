«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках шестого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков в пяти матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» в первом матче общего группового этапа Лиги Европы. Встреча с нидерландским клубом на «Олд Траффорд» завершилась со счето 1:1.

Перед этим «красные дьяволы» не смогли выиграть у «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ. Здесь тоже была зафиксирована ничья 0:0.

Не сыграют: Виктор Линделеф, Тайрелл Маласия, Люк Шоу и Лени Йоро. Кроме того, под вопросом находится участие Мэйсона Маунта.

Состояние команды: в середине месяца «МЮ» разгромил «Саутгемптон» и «Барнсли», забив в общей сложности 10 мячей и ни разу не пропустив. В этих матчах команда Эрика тен Хага наконец-то продемонстрировала умение доминировать.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Несмотря на то, что за этим последовали две ничьих, все равно можно сказать, что у «МЮ» не так уж всё и плохо, как об этом принято говорить и писать в СМИ.

Да, «МЮ» тен Хага вряд ли будет бороться за титул, но за место в топ-4 — вполне. Позитивных моментов в новом сезоне гораздо больше.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на десятой строчке, набрав в пяти турах семь очков. «Шпоры» опережают «МЮ» благодаря лучшей разнице мячей.

Последние матчи: в четверг «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над азербайджанским «Карабахом» (3:0) на старте общего этапа Лиги Европы.

В прошлую субботу команда Энджа Постекоглу выиграла на своем поле у «Брентфорда» (3:1) в рамках АПЛ.

Не сыграют: ближайший матч точно пропустит бразилец Ришарлисон.

Состояние команды: несмотря на то, что «Тоттенхэм» выиграл три предыдущих матча, это еще не повод для оптимизма. «Ковентри», «Брентфорд» и «Карабах» все-таки не самые опасные соперники.

Между тем, в новой кампании «Тоттенхэм» уже успел проиграть «Ньюкаслу» и «Арсеналу». Неумение играть против конкурентов — главная проблема лондонского клуба с тех пор, как руководство уволило Маурисио Почеттино.

Пока что «Тоттенхэм» играет в безликий, непонятный футбол. Вряд ли «шпоры» удивят в предстоящем мачте.

Статистика для ставок

В 28 из 34 предыдущих матчей «Тоттенхэма» в АПЛ сыграла ставка на «тотал больше 2,5»

«Манчестер Юнайдет» забивал не менее двух мячей в шести из семи предыдущих матчей против «Тоттенхэма»

«Манчестер Юнайдет» пропустил лишь один гол в четырех недавних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайдет» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Тоттенхэма» — за 2.79.

Прогноз: скорее всего, «Манчестер Юнайдет» воспользуется примитивностью «Тоттенхэма», в игре которого нет вообще никаких секретов и загадок.

Разгрома здесь точно не будет, но выиграть с разницей в один-два гола «МЮ» точно способен.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Юнайтед» + тотал больше 1,5 за 2.52.

Прогноз: в этом матче команды точно не будут задерживаться в центре поля, поэтому логично предположить, что и угловых здесь будет много.

Ставка: тотал угловых больше 12,0 за 1.92.