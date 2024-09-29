Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков в пяти матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.
Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» в первом матче общего группового этапа Лиги Европы. Встреча с нидерландским клубом на «Олд Траффорд» завершилась со счето 1:1.
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Перед этим «красные дьяволы» не смогли выиграть у «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ. Здесь тоже была зафиксирована ничья 0:0.
Не сыграют: Виктор Линделеф, Тайрелл Маласия, Люк Шоу и Лени Йоро. Кроме того, под вопросом находится участие Мэйсона Маунта.
Состояние команды: в середине месяца «МЮ» разгромил «Саутгемптон» и «Барнсли», забив в общей сложности 10 мячей и ни разу не пропустив. В этих матчах команда Эрика тен Хага наконец-то продемонстрировала умение доминировать.
Несмотря на то, что за этим последовали две ничьих, все равно можно сказать, что у «МЮ» не так уж всё и плохо, как об этом принято говорить и писать в СМИ.
Да, «МЮ» тен Хага вряд ли будет бороться за титул, но за место в топ-4 — вполне. Позитивных моментов в новом сезоне гораздо больше.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на десятой строчке, набрав в пяти турах семь очков. «Шпоры» опережают «МЮ» благодаря лучшей разнице мячей.
Последние матчи: в четверг «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над азербайджанским «Карабахом» (3:0) на старте общего этапа Лиги Европы.
В прошлую субботу команда Энджа Постекоглу выиграла на своем поле у «Брентфорда» (3:1) в рамках АПЛ.
Не сыграют: ближайший матч точно пропустит бразилец Ришарлисон.
Состояние команды: несмотря на то, что «Тоттенхэм» выиграл три предыдущих матча, это еще не повод для оптимизма. «Ковентри», «Брентфорд» и «Карабах» все-таки не самые опасные соперники.
Между тем, в новой кампании «Тоттенхэм» уже успел проиграть «Ньюкаслу» и «Арсеналу». Неумение играть против конкурентов — главная проблема лондонского клуба с тех пор, как руководство уволило Маурисио Почеттино.
Пока что «Тоттенхэм» играет в безликий, непонятный футбол. Вряд ли «шпоры» удивят в предстоящем мачте.
Статистика для ставок
- В 28 из 34 предыдущих матчей «Тоттенхэма» в АПЛ сыграла ставка на «тотал больше 2,5»
- «Манчестер Юнайдет» забивал не менее двух мячей в шести из семи предыдущих матчей против «Тоттенхэма»
- «Манчестер Юнайдет» пропустил лишь один гол в четырех недавних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайдет» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Тоттенхэма» — за 2.79.
Прогноз: скорее всего, «Манчестер Юнайдет» воспользуется примитивностью «Тоттенхэма», в игре которого нет вообще никаких секретов и загадок.
- 2.12Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.38Ньюкасл — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Разгрома здесь точно не будет, но выиграть с разницей в один-два гола «МЮ» точно способен.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Юнайтед» + тотал больше 1,5 за 2.52.
Прогноз: в этом матче команды точно не будут задерживаться в центре поля, поэтому логично предположить, что и угловых здесь будет много.
Ставка: тотал угловых больше 12,0 за 1.92.