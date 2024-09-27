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    Мирлинд Даку«Факел» — «Рубин». Онлайн
  • 18:30
    • «Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
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    Илич о победе «Пари НН»: В пользу хозяев было и искусственное поле

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    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о победе своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1).

    Саша Илич — главный тренер «Пари НН»
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    Саша Илич — главный тренер «Пари НН»

    «Мы играли сегодня на очень "горячем" стадионе, где теряют очки и большие команды. В пользу хозяев было и искусственное поле, однако мы заработали три очка. Это очень важно для нас, прежде всего, для обретения уверенности.

    Я люблю, когда сочетаются хорошая игра и результат, но это футбол, и, к сожалению, не всегда так получается. Всех с победой! А уже во вторник нас ждет кубковый поединок с ЦСКА в Нижнем Новгороде», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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    • После этого матча «Пари НН» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против ЦСКА 1-го октября.

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