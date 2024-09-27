Илич о победе «Пари НН»: В пользу хозяев было и искусственное поле

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против(2:1).

«Мы играли сегодня на очень "горячем" стадионе, где теряют очки и большие команды. В пользу хозяев было и искусственное поле, однако мы заработали три очка. Это очень важно для нас, прежде всего, для обретения уверенности.

Я люблю, когда сочетаются хорошая игра и результат, но это футбол, и, к сожалению, не всегда так получается. Всех с победой! А уже во вторник нас ждет кубковый поединок с ЦСКА в Нижнем Новгороде», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

После этого матча «Пари НН» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против ЦСКА 1-го октября.