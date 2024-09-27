«Оренбург» — «Пари НН»: счет матча 1:2, обзор голов

на чужом поле одолел(2:1) в матче 10-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол у нижегородцев забил Валерий Царукян на 45-й минуте. Игрок получил мяч, вошел в штрафную и пробил под ближнюю стойку.

На 55-й минуте «Пари НН» удвоил свое преимущество благодаря голу Огнена Ожеговича.

Спустя всего 4 минуты «Оренбург» сумел отыграть 1 мяч, отличился полузащитник Иван Башич.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Пари НН 1:2 Голы: 0:1 Валерий Царукян (45'), 0:2 Ozegovic O. (55'), 1:2 Иван Башич (59') Оренбург: Андрей Малых, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Александр Коваленко, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Химми Марин, Брайан Мансилья, Moskvichev B., Saharkhizan S. Пари НН: Никита Медведев, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Маттео Стаматов, Кирилл Боженов, Валерий Царукян, Александр Трошечкин, Хуан Мануэль Боселли, Karic S., Glazer D., Ozegovic O. Предупреждения: (45+5'), Ozegovic O. (52'), Дмитрий Рыбчинский (71'), Маттео Стаматов (72')

После этого матча «Пари НН» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Оренбург» — на 13-й позиции (7).