«Факел» — «Рубин»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 10-го тура российской Премьер-лиги.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Каштанов.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Ходжа, Даку, Чуни.

Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 9-и туров «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (11).