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    «Факел» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Факел» — «Рубин»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Факела» и «Рубина» на матч 10-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — игрок «Рубина»
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    Мирлинд Даку — игрок «Рубина»

    «Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Каштанов.

    «Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Ходжа, Даку, Чуни.

  • «Факел» — «Рубин». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Факел» — «Рубин»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 9-и туров «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (11).

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