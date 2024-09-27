27 сентября в 10-м туре чемпионата по футболу сыграют «Факел» и «Рубин». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: после девяти туров «Факел» замыкает таблицу РПЛ с 5 очками.

Последние матчи: в 9-м туре команда Дмитрия Пятибратова уступила в гостях «Зениту» (1:3).

Первый тайм остался за «Факелом», с пенальти отличился Евгений Марков, но после перерыва «Зенит» дожал воронежцев, забив трижды.

Ранее было поражение в Кубке России от «Акрона» (0:2) и ничья дома в чемпионате с «Пари НН» (0:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: при Пятибратове наметились некоторые сдвиги в игре «Факела» в сторону более атакующего футбола, но все равно пока на 90 минут качественного исполнения воронежцам не хватает, для этого нужно время.

«Рубин»

Турнирное положение: сейчас команда Рашида Рахимова идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 11 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 9-м туре «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1. Пропустив первыми, казанцы нашли в себе силы отыграться после перерыва после точного удара защитника Егора Тесленко. Армейцы играли лучше, имели больше моментов, но «Рубин» смог отстоять очко.

До этого было поражение в Кубке России от «Зенита» (0:2) и дома в РПЛ от «Крыльев Советов» (0:2).

Не сыграют: травмированы защитник Вуячич и хавбек Юкич, оба игроки основы.

Состояние команды: сейчас «Рубин» находится в небольшом игровом кризисе и очень давно не побеждал. В этом сезоне неожиданно казанцы стали больше пропускать, скорее всего, это связано с переходом Рахимова на более атакующую манеру игры.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матч в Воронеже завершился победой «Рубина» (2:0)

Матч в Казани также выиграли хозяева (1:0)

В позапрошлом сезоне «Рубин» дома сыграл со счетом 4:4, а в гостях победил 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,45.

Прогноз: при вернувшемся на пост «Факела» Пятибратове команда стала играть намного агрессивнее и в атакующей манере. «Рубин» также сейчас играет больше в нападение, но при этом в команде появился дисбаланс и казанцы стали много пропускать. При бешеной поддержке болельщиков в Воронеже хозяева будут идти большими силами вперед и матч должен получиться интересным.

Ставка: тотал больше 2 за 1,79.

Прогноз: более рисковые могут взять ничейный результат, он довольно вероятен в этой встрече.

Ставка: ничья за 3,40.