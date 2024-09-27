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    «Факел» перестраивается на результативный футбол

    Факел — Рубин: прогноз и ставка (коэффициент 1.79) на футбол. 27/09/2024 в 19:00

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Рубин»
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    Евгений Марков — лидер атак «Факела»
    27 сентября в 10-м туре чемпионата по футболу сыграют «Факел» и «Рубин». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Сентября 2024 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 19:00 Рубин

    Рубин

  • Казань
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    «Факел»

    Турнирное положение: после девяти туров «Факел» замыкает таблицу РПЛ с 5 очками.

    Последние матчи: в 9-м туре команда Дмитрия Пятибратова уступила в гостях «Зениту» (1:3).

    Факел — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Первый тайм остался за «Факелом», с пенальти отличился Евгений Марков, но после перерыва «Зенит» дожал воронежцев, забив трижды.

    Ранее было поражение в Кубке России от «Акрона» (0:2) и ничья дома в чемпионате с «Пари НН» (0:0).

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    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: при Пятибратове наметились некоторые сдвиги в игре «Факела» в сторону более атакующего футбола, но все равно пока на 90 минут качественного исполнения воронежцам не хватает, для этого нужно время.

    «Рубин»

    Турнирное положение: сейчас команда Рашида Рахимова идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 11 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 9-м туре «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1. Пропустив первыми, казанцы нашли в себе силы отыграться после перерыва после точного удара защитника Егора Тесленко. Армейцы играли лучше, имели больше моментов, но «Рубин» смог отстоять очко.

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    До этого было поражение в Кубке России от «Зенита» (0:2) и дома в РПЛ от «Крыльев Советов» (0:2).

    Не сыграют: травмированы защитник Вуячич и хавбек Юкич, оба игроки основы.

    Состояние команды: сейчас «Рубин» находится в небольшом игровом кризисе и очень давно не побеждал. В этом сезоне неожиданно казанцы стали больше пропускать, скорее всего, это связано с переходом Рахимова на более атакующую манеру игры.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч в Воронеже завершился победой «Рубина» (2:0)

    • Матч в Казани также выиграли хозяева (1:0)

    • В позапрошлом сезоне «Рубин» дома сыграл со счетом 4:4, а в гостях победил 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,45.

    Прогноз: при вернувшемся на пост «Факела» Пятибратове команда стала играть намного агрессивнее и в атакующей манере. «Рубин» также сейчас играет больше в нападение, но при этом в команде появился дисбаланс и казанцы стали много пропускать. При бешеной поддержке болельщиков в Воронеже хозяева будут идти большими силами вперед и матч должен получиться интересным.

    Ставка: тотал больше 2 за 1,79.

    Прогноз: более рисковые могут взять ничейный результат, он довольно вероятен в этой встрече.

    Ставка: ничья за 3,40.

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    «Факел» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. «Факел» перестраивается на результативный футбол
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