«Факел» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Факел»

«Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 5 очков в 9-ти матчах. На счету команды из Воронежа одна победа, две ничьи и шесть поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 4:17.

«Факел» набрал одно очко в трех последних матчах РПЛ, сыграв вничью с «Пари НН» в позапрошлом туре (0:0). В прошедшую субботу воронежцы играли в гостях против «Зенита» и уступили сопернику со счетом 1:3, ведя после первого тайма в один мяч.

В Кубке России «Факел» пока только проигрывает и после четырех матчей практически лишился шансов на выход из группы. В крайнем туре «Факел» всухую проиграл «Акрону» в гостях (0:2).

«Рубин»

«Рубин» набрал 11 очков в 9-ти матчах и на данный момент расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Казанская команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 12:15.

В прошлом туре РПЛ казанцы дома отобрали очки у ЦСКА, сыграв вничью (1:1). Таким образом, «Рубин» прервал серию из трех поражений подряд, включая матчи чемпионата и кубка страны.

Ранее подопечные Рашида Рахимова дважды проиграли в РПЛ «Спартаку» (0:1) и «Крыльям Советов» (0:2) соответственно. После чего команда из Казани всухую уступила «Зениту» (0:2) в гостях в рамках 4-го тура Кубка России.

Личные встречи

Команды уже встречались между собой в этом сезоне. В матче 3-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0.

Таким образом, «Рубин» выиграл все четыре очных матча у «Факела».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Рубин» с коэффициентом 1.79.