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    «Факел» — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Факел» — «Рубин»

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    «Факел» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Факел»

    «Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 5 очков в 9-ти матчах. На счету команды из Воронежа одна победа, две ничьи и шесть поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 4:17.

    «Факел» набрал одно очко в трех последних матчах РПЛ, сыграв вничью с «Пари НН» в позапрошлом туре (0:0). В прошедшую субботу воронежцы играли в гостях против «Зенита» и уступили сопернику со счетом 1:3, ведя после первого тайма в один мяч.

    В Кубке России «Факел» пока только проигрывает и после четырех матчей практически лишился шансов на выход из группы. В крайнем туре «Факел» всухую проиграл «Акрону» в гостях (0:2).

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    «Рубин»

    «Рубин» набрал 11 очков в 9-ти матчах и на данный момент расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Казанская команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 12:15.

    В прошлом туре РПЛ казанцы дома отобрали очки у ЦСКА, сыграв вничью (1:1). Таким образом, «Рубин» прервал серию из трех поражений подряд, включая матчи чемпионата и кубка страны.

    Ранее подопечные Рашида Рахимова дважды проиграли в РПЛ «Спартаку» (0:1) и «Крыльям Советов» (0:2) соответственно. После чего команда из Казани всухую уступила «Зениту» (0:2) в гостях в рамках 4-го тура Кубка России.

    Личные встречи

    Команды уже встречались между собой в этом сезоне. В матче 3-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0.

    Таким образом, «Рубин» выиграл все четыре очных матча у «Факела».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Рубин» с коэффициентом 1.79.

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