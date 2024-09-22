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    Орлов: Глушенков не отказывался от сборной, тему раздули

    Футбол Зенит Сборная России Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что не согласен с критикой в адрес полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова после его слов о сборной России.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Ранее Глушенков сказал, что «лучше тренироваться с бразильцами в "Зените", чем играть за сборную против Вьетнама».

    «Послушайте, но он же не отказывался от сборной! Зачем же это так раздули и преподнесли? С Вьетнамом он не играл из-за травмы.

    Глушенков сказал, исходя из практических соображений. В этом смысле тренироваться с бразильцами для него лучше, выгоднее, чем лететь играть с Вьетнамом.

    Но он же не заявлял, что не хочет выступать за национальную команду! А тут его сразу обвинили в отсутствии патриотизма...

    По-моему, эта тема раздута. Максим имел в виду только спортивную составляющую. Неужели он такой глупый, что откажется выступать за сборную?

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    • Следовало ли ему высказаться осторожнее? У нас свобода слова. Его спросили — он ответил. Тут я не вижу никакого вызова остальным. А главное — давайте судить футболиста и человека по поступкам, а не по словам», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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