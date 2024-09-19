Семак: По Глушенкову мы ждем решения медицинского штаба

Наставник «Зенита»накануне поединка 9-го тура РПЛ с «Факелом» высказался о ситуации с травмированными футболистами.

«К новым повреждениям добавилась травма Ильзата Ахметова, к сожалению. Он получил небольшое повреждение в последнем матче.

Восстановление Родригао и Волкова — длительный процесс. Других игроков, добавившихся в лазарет, нет, но есть вопросы по Горшкову и Глушенкову. По Глушенкову мы ждем решения медицинского штаба — насколько они позволят ему сыграть. По Горшкову мы тоже ждем решения — готов ли он будет сыграть, и если готов, то сколько», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после восьми туров лидирует в таблице. В активе питерской команды 20 очков.