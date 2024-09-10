Антон Миранчук — в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии по версии Transfermarkt

Полузащитник «Сьона»входит в список самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии.

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро.

Россиянин входит в пятерку самых дорогих игроков швейцарского чемпионата. На первом месте здесь Симоне Пафунди из «Лозанны» (€10 млн).

В топ-5 также входят конголезец Мешак Элиа из «Янг Бойз» (€7,5 млн) и Филип Угринич (€6 млн) «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,2 миллиона евро за сезон. Кроме того, в контракте предусмотрена сумма отступных в размере 5,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.