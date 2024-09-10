ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Черышев«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций
  • 13:16
    • Антон Миранчук — в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии по версии Transfermarkt
  • 13:06
    • Стало известно, почему Кузнецов не вернулся в «Трактор»
  • 23:46
    • Франция одержала уверенную победу над Бельгией
  • 23:38
    • Италия победила в гостях Израиль
  • 22:00
    • «Локомотив» победил СКА в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Антон Миранчук — в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии по версии Transfermarkt

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России Трансферы
    Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук входит в список самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии.

    Антон Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Миранчук

    Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро.

    Россиянин входит в пятерку самых дорогих игроков швейцарского чемпионата. На первом месте здесь Симоне Пафунди из «Лозанны» (€10 млн).

    В топ-5 также входят конголезец Мешак Элиа из «Янг Бойз» (€7,5 млн) и Филип Угринич (€6 млн) «Янг Бойз».

  • Владислав Радимов: Лучше бы Антон Миранчук продолжил карьеру в России
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,2 миллиона евро за сезон. Кроме того, в контракте предусмотрена сумма отступных в размере 5,5 миллиона евро.

    В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Германии устроит шоу в Амстердаме?
  • Нидерланды — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Узбеки быстро добьются своего
  • Кыргызстан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Разгромит ли Англия Финляндию?
  • Англия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Албания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Колумбия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спартак Романцева — Спартак Станковича
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эквадор — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры