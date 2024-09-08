«Зенит» может подписать воспитанника «Реала»

Очередным новичкомможет стать полузащитник мексиканской «Америки»

По информации Bolavip, санкт-петербургский клуб уже сделал предложение по трансферу испанского футболиста.

Это уже не первая попытка «Зенита» приобрести Фидальго. В начале 2024 года был готов заплатить за Фидальго около 10 миллионов евро.

Источник утверждает, что на этот раз «Зенит» предлагает «Америке» 13 миллионов евро.

При этом отмечается, что Фидальго не горит желанием переезжать в Россию и надеется перейти в один из клубов АПЛ, Бундеслиги или Ла Лиги.

Transfermarkt оценивает стоимость Фидальго в восемь миллионов евро.