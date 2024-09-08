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    «Зенит» может подписать воспитанника «Реала»

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    Очередным новичком «Зенита» может стать полузащитник мексиканской «Америки» Альваро Фидальго.

    Альваро Фидальго
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    Альваро Фидальго

    По информации Bolavip, санкт-петербургский клуб уже сделал предложение по трансферу испанского футболиста.

    Это уже не первая попытка «Зенита» приобрести Фидальго. В начале 2024 года был готов заплатить за Фидальго около 10 миллионов евро.

    Источник утверждает, что на этот раз «Зенит» предлагает «Америке» 13 миллионов евро.

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    • При этом отмечается, что Фидальго не горит желанием переезжать в Россию и надеется перейти в один из клубов АПЛ, Бундеслиги или Ла Лиги.

    Transfermarkt оценивает стоимость Фидальго в восемь миллионов евро.

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