«Зенит» может подписать экс-игрока «Реала»

Очередным новичкомможет стать полузащитник мексиканской «Америки»

По информации Fox Sports, санкт-петербургский клуб готов заплатить за воспитанника мадридского «Реала» около десяти миллионов евро.

Источник отмечает, что «Зенит» уже сообщил «Америке» о желании выкупить 26-летнего испанца.

При этом отмечается, что трансфер будет сложно осуществить из-за финансовых санкций, которые серьезно ограничивают возможности российских банков.

Transfermarkt оценивает стоимость Фидальго в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Мексике 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.