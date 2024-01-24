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    «Зенит» может подписать экс-игрока «Реала»

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    Очередным новичком «Зенита» может стать полузащитник мексиканской «Америки» Альваро Фидальго.

    Альваро Фидальго
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    Альваро Фидальго

    По информации Fox Sports, санкт-петербургский клуб готов заплатить за воспитанника мадридского «Реала» около десяти миллионов евро.

    Источник отмечает, что «Зенит» уже сообщил «Америке» о желании выкупить 26-летнего испанца.

    При этом отмечается, что трансфер будет сложно осуществить из-за финансовых санкций, которые серьезно ограничивают возможности российских банков.

    Transfermarkt оценивает стоимость Фидальго в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Мексике 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.

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