«Зенит» почти договорился с «Локомотивом» о переходе Тикнизяна

Защитник «Локомотива»в ближайшее время станет игроком

По информации журналиста Ивана Карпова, клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.

Источник утверждает, что «Зенит» заплатит за армянского футболиста восемь миллионов евро. Кроме того, будут предусмотрены различные бонусы, благодаря которым «железнодорожники» могут получить еще два миллиона.

Десять процентов с перепродажи защитника получит ЦСКА, из которого он перешел в «Локомотив» в 2021 году.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.