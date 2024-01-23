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    «Зенит» почти договорился с «Локомотивом» о переходе Тикнизяна

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в ближайшее время станет игроком «Зенита».

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    По информации журналиста Ивана Карпова, клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.

    Источник утверждает, что «Зенит» заплатит за армянского футболиста восемь миллионов евро. Кроме того, будут предусмотрены различные бонусы, благодаря которым «железнодорожники» могут получить еще два миллиона.

    Десять процентов с перепродажи защитника получит ЦСКА, из которого он перешел в «Локомотив» в 2021 году.

    Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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