Аршавин посоветовал «Зениту» купить Тикнизяна

Член правления «Зенита»прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб может приобрести защитника «Локомотива»

«По идее, просто есть понимание, что у "Зенита" ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить.

Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в "Зените" уже был.

Их называют, потому что "Зенит" больше не может брать иностранцев, уже перебор», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Данил Круговой отказался продлевать контракт с «Зенитом» и со следующего сезона станет игроком ЦСКА.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.