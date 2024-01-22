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    Аршавин посоветовал «Зениту» купить Тикнизяна

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    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб может приобрести защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «По идее, просто есть понимание, что у "Зенита" ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить.

    Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в "Зените" уже был.

    Их называют, потому что "Зенит" больше не может брать иностранцев, уже перебор», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • Напомним, Данил Круговой отказался продлевать контракт с «Зенитом» и со следующего сезона станет игроком ЦСКА.

    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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