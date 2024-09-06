В «Балтике» сообщили о назначении Талалаева на пост главного тренера

возглавил. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

«Калининградский клуб возглавил действующий чемпион турнира Мелбет Первой лиги. В качестве главного тренера "Химок" в прошлом сезоне Андрей Викторович стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-Лигу. Отметим, что у Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола.

Мы приветствуем Андрея Викторовича в Калининграде и желаем ему успехов в Балтике», — написано в заявлении клуба.

Ранее Талалаев возглавлял «Химки». Напомним, что 5-го сентября «Балтика» объявила о расставании с Александром Грищенко.