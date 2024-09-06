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    В «Балтике» сообщили о назначении Талалаева на пост главного тренера

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    Андрей Талалаев возглавил «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Калининградский клуб возглавил действующий чемпион турнира Мелбет Первой лиги. В качестве главного тренера "Химок" в прошлом сезоне Андрей Викторович стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-Лигу. Отметим, что у Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола.

    Мы приветствуем Андрея Викторовича в Калининграде и желаем ему успехов в Балтике», — написано в заявлении клуба.

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    • Ранее Талалаев возглавлял «Химки». Напомним, что 5-го сентября «Балтика» объявила о расставании с Александром Грищенко.

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