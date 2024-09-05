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    Грищенко покинул пост главного тренера «Балтики»

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    Пост главного тренера калининградской «Балтики» покинул Александр Грищенко, сообщила пресс-служба клуба.

    Александр Грищенко
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    Александр Грищенко

    «Трудовое соглашение между футбольным клубом "Балтика" и Александром Грищенко расторгнуто по соглашению сторон.

    Молодой специалист вернулся в родной клуб и возглавил главную команду "Балтики" в июне. Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в "Балтике" и тепло попрощался с командой.

    Мы благодарим Александра Александровича за работу в "Балтике". Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Уверены, большой тренерский путь у Вас ещё впереди!» — написано в заявлении клуба.

    Календарь и таблица ФНЛ

    После 8 туров «Балтика» идет на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги с 13 очками. По итогам прошлого сезона команда покинула РПЛ.

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