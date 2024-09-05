Грищенко покинул пост главного тренера «Балтики»

Пост главного тренера калининградскойпокинул, сообщила пресс-служба клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Грищенко Фото: www.fc-baltika.ru

«Трудовое соглашение между футбольным клубом "Балтика" и Александром Грищенко расторгнуто по соглашению сторон.

Молодой специалист вернулся в родной клуб и возглавил главную команду "Балтики" в июне. Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в "Балтике" и тепло попрощался с командой.

Мы благодарим Александра Александровича за работу в "Балтике". Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Уверены, большой тренерский путь у Вас ещё впереди!» — написано в заявлении клуба.

Календарь и таблица ФНЛ

После 8 туров «Балтика» идет на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги с 13 очками. По итогам прошлого сезона команда покинула РПЛ.