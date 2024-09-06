Лунев о курьезном голе в ворота Вьетнама: Это не ошибка вратаря

Вратарь сборнойвысказался о моменте с автоголом в ворота, заявив, что голкипер соперникане совершил ошибку.

«Это не его ошибка. Повлияло качество поля. Я считаю, что защитник может отдавать в створ, но нужно это делать качественно. Совокупность неудачной передачи и качества поля привели к голу», — сказал Лунев «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России одержала уверенную победу над Вьетнамом со счетом 3:0.

В следующем матче национальная команда встретится с Таиландом завтра, 7-го сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.