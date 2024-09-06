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    Лунев о курьезном голе в ворота Вьетнама: Это не ошибка вратаря

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    Вратарь сборной России Андрей Лунев высказался о моменте с автоголом в ворота Вьетнама, заявив, что голкипер соперника Данг Ван Лам не совершил ошибку.

    Андрей Лунев — голкипер сборной России
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    Андрей Лунев — голкипер сборной России

    «Это не его ошибка. Повлияло качество поля. Я считаю, что защитник может отдавать в створ, но нужно это делать качественно. Совокупность неудачной передачи и качества поля привели к голу», — сказал Лунев «Матч ТВ».

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    В следующем матче национальная команда встретится с Таиландом завтра, 7-го сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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