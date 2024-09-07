Россия
Таиланд
Россия
Турнирное положение: сборная России уже давно не принимает участие ни в каких официальных поединках.
В настоящий момент главная команда страны проводит исключительно товарищеские поединки.
Россия — Таиланд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: 5 сентября отечественная «националка» разгромила сборную Вьетнама (3:0).
До этого россияне в июне разгромили национальную команду Беларуси (4:0), а в марте — Сербии (4:0).
Прошлый год же подопечные Валерия Карпина завершили победой над Кубой (8:0).
Не сыграют: все футболисты, которые получили вызов в сборную, в строю.
Состояние команды: оценивать нынешнее положение дел в сборной России крайне тяжело, поскольку команда проводит только товарищеские матчи.
Одно можно сказать точно: сборная России есть, она играет, собирается, и это самое главное.
Таиланд
Турнирное положение: сборная Таиланда в июне завершила отбор на чемпионат мира.
«Боевые слоны» смогли набрать восемь очков и стали третьими в своей группе. Они не сыграют на мировом первенстве.
Тайцы смогли девять раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.
Последние матчи: в июне Таиланда победил Сингапур (3:1) и сыграл вничью с Китаем (1:1).
В марте главная команда Таиланда уступила Южной Кореи (0:3) и поделила очки с ней же (1:1).
А до этого в 1/8 финала Кубка Англии тайская «националка» проиграла Узбекистану (1:2).
Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.
Состояние команды: не самая сильная команда, которая никогда не выступала на чемпионате мира.
Подопечные Масатады Исии нынче занимают лишь 101-е место в мировом рейтинге и звезд с неба никогда не хватают.
Статистика для ставок
- Россия не проигрывает на протяжении 7 матчей
- Таиланд выиграл только 1 из последних 7 матчей
- Это будет первое очное противостояние команд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.40, а победа Таиланда — в 6.20.
ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Россия, по идее, намного сильнее соперника и должна добывать уверенную победу.
Ставка: победа России с форой-1,5 за 2.45.
Прогноз: также предположим, что обе команды забьют. У России имеются проблемы в обороне, а Таиланд будет играть в привычных условиях.
Ставка: обе забьют за 1.95.