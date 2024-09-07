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    Сможет ли Россия уверенно победить Таиланд?

    Россия — Таиланд: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Россия — Таиланд
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    Валерий Карпин (главный тренер сборной России)
    7 сентября в товарищеском матче между собой сыграют Россия и Таиланд. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Таиланд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2024 года

    Россия

  • Москва
    •  Россия 16:00 Таиланд

    Таиланд

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Россия

    Турнирное положение: сборная России уже давно не принимает участие ни в каких официальных поединках.

    В настоящий момент главная команда страны проводит исключительно товарищеские поединки.

    Россия — Таиланд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: 5 сентября отечественная «националка» разгромила сборную Вьетнама (3:0).

    До этого россияне в июне разгромили национальную команду Беларуси (4:0), а в марте — Сербии (4:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый год же подопечные Валерия Карпина завершили победой над Кубой (8:0).

    Не сыграют: все футболисты, которые получили вызов в сборную, в строю.

    Состояние команды: оценивать нынешнее положение дел в сборной России крайне тяжело, поскольку команда проводит только товарищеские матчи.

    Одно можно сказать точно: сборная России есть, она играет, собирается, и это самое главное.

    Таиланд

    Турнирное положение: сборная Таиланда в июне завершила отбор на чемпионат мира.

    «Боевые слоны» смогли набрать восемь очков и стали третьими в своей группе. Они не сыграют на мировом первенстве.

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    • Тайцы смогли девять раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в июне Таиланда победил Сингапур (3:1) и сыграл вничью с Китаем (1:1).

    В марте главная команда Таиланда уступила Южной Кореи (0:3) и поделила очки с ней же (1:1).

    А до этого в 1/8 финала Кубка Англии тайская «националка» проиграла Узбекистану (1:2).

    Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

    Состояние команды: не самая сильная команда, которая никогда не выступала на чемпионате мира.

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    Подопечные Масатады Исии нынче занимают лишь 101-е место в мировом рейтинге и звезд с неба никогда не хватают.

    Статистика для ставок

    • Россия не проигрывает на протяжении 7 матчей

    • Таиланд выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • Это будет первое очное противостояние команд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.40, а победа Таиланда — в 6.20.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

    Прогноз: Россия, по идее, намного сильнее соперника и должна добывать уверенную победу.

    Ставка: победа России с форой-1,5 за 2.45.

    Прогноз: также предположим, что обе команды забьют. У России имеются проблемы в обороне, а Таиланд будет играть в привычных условиях.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    Россия — Таиланд: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Россия уверенно победить Таиланд?
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