7 сентября в товарищеском матче между собой сыграют Россия и Таиланд. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Таиланд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Россия

Турнирное положение: сборная России уже давно не принимает участие ни в каких официальных поединках.

В настоящий момент главная команда страны проводит исключительно товарищеские поединки.

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Последние матчи: 5 сентября отечественная «националка» разгромила сборную Вьетнама (3:0).

До этого россияне в июне разгромили национальную команду Беларуси (4:0), а в марте — Сербии (4:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый год же подопечные Валерия Карпина завершили победой над Кубой (8:0).

Не сыграют: все футболисты, которые получили вызов в сборную, в строю.

Состояние команды: оценивать нынешнее положение дел в сборной России крайне тяжело, поскольку команда проводит только товарищеские матчи.

Одно можно сказать точно: сборная России есть, она играет, собирается, и это самое главное.

Таиланд

Турнирное положение: сборная Таиланда в июне завершила отбор на чемпионат мира.

«Боевые слоны» смогли набрать восемь очков и стали третьими в своей группе. Они не сыграют на мировом первенстве.

Тайцы смогли девять раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

Последние матчи: в июне Таиланда победил Сингапур (3:1) и сыграл вничью с Китаем (1:1).

В марте главная команда Таиланда уступила Южной Кореи (0:3) и поделила очки с ней же (1:1).

А до этого в 1/8 финала Кубка Англии тайская «националка» проиграла Узбекистану (1:2).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: не самая сильная команда, которая никогда не выступала на чемпионате мира.

Подопечные Масатады Исии нынче занимают лишь 101-е место в мировом рейтинге и звезд с неба никогда не хватают.

Статистика для ставок

Россия не проигрывает на протяжении 7 матчей

Таиланд выиграл только 1 из последних 7 матчей

Это будет первое очное противостояние команд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.40, а победа Таиланда — в 6.20.

ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

Прогноз: Россия, по идее, намного сильнее соперника и должна добывать уверенную победу.

Ставка: победа России с форой-1,5 за 2.45.

Прогноз: также предположим, что обе команды забьют. У России имеются проблемы в обороне, а Таиланд будет играть в привычных условиях.

Ставка: обе забьют за 1.95.