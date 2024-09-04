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    «Волгарь» победил «Астрахань» в Кубке России, «Ленинградец» проиграл «Знамени Труда»

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    Подошел к концу еще ряд матчей Пути регионов Кубка России.

    «Волгарь»
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    «Волгарь»

    Астраханский «Волгарь» в родных стенах переиграл «Астарахань» со счетом 2:1. На голы Александра Щербакова и Дмитрия Лесникова гости ответили точным ударом Николая Злобина.

    Футбол. Россия. Кубок
    Волгарь — Астрахань 2:1
    Голы: 1:0 Shcherbakov A. (51'), 1:1 Zlobin N. (88'), 2:1 Дмитрий Лесников (90+5')

    В еще одной игре «Знамя Труда» из Орехово-Зуево оказался сильнее «Ленинградца» со счетом 2:0. Авторами голов стали Павел Кузнецов и Николай Веретенников.

    Футбол. Россия. Кубок
    Знамя Труда — Ленинградец 2:0
    Голы: 1:0 Павел Кузнецов (66'), 2:0 (90+4')

    Также «Машук-КМВ» из Пятигорска одолел ставропольское «Динамо» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Руслан Суанов.

    Футбол. Россия. Кубок
    Машук-КМВ — Динамо Ставрополь 1:0
    Гол: 1:0 Suanov R. (30')

    В очередной игре «Орел» сломил сопротивление белгородского «Салюта» со счетом 4:2. На голы Арсения Прокуророва и Ильи Винникова хозяева ответили точными ударами Ивана Ставцева, Максима Дмитриева и Дмитрия Меркулова, который отметился дублем.

    Футбол. Россия. Кубок
    Oryol — Salyut-Belgorod 4:2
    Голы: 0:1 Арсений Прокуроров (25'), 0:2 Vinnikov I. (38'), 1:2 Stavtsev I. (62'), 2:2 Dmitriev M. (74'), 3:2 Даниэль Мишкич (75'), 4:2 Даниэль Мишкич (81')

    И, наконец, дзержинский «Химик» на выезде по пенальти победил «Муром» — 2:2, по пенальти 5:4. В основное время за гостей забили Дмитрий Меренчуков и Никита Абрамушкин, а за хозяев — Карим Гираев и Артем Котик.

    Футбол. Россия. Кубок
    Муром — Khimik 2:3
    Голы: 0:1 Даниэль Мишкич (21'), 0:2 Abramushkin N. (пенальти) (42'), 1:2 Карим Гираев (80'), 2:2 Артём Котик (85'), : Sutugin I. (пенальти) (1'), : Даниэль Мишкич (пенальти) (2'), : Gerchikov L. (пенальти) (2'), : Kotelnikov D. (пенальти) (3'), : Vyskrebentsev A. (пенальти) (3'), : Abramushkin N. (пенальти) (4'), : Kopylov D. (пенальти) (4'), : Алекс Мацукатов (пенальти) (5'), : (пенальти) (6')

    Таким образом, «Волгарь», «Знамя Труда», Машук-КМВ«, "Орел" и "Химик" вышли в следующий раунд.

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