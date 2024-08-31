Зинченко и Мартинелли остались в запасе «Арсенала» на матч с «Брайтоном»

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц.
Запасные: Сетфорд, Кивьор, Калафьори, Зинченко, Льюис-Скелли, Жоржиньо, Салах Улад М'Ханд, Нванери, Мартинелли.
«Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Милнер, Жоау Педро, Минте, Уэлбек, Балеба, Митома, ван Хеке, Велтман, Хиншелвуд.
Запасные: Стил, Лэмпти, Игор, Уэбстер, Энсисо, Рюттер, Адингра, Айяри, Эступиньян.
Матч «Арсенал» — «Брайтон» пройдет 31 августа в Лондоне, начало — в 14:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.