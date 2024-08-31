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    Зинченко и Мартинелли остались в запасе «Арсенала» на матч с «Брайтоном»

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    Стали известны составы «Арсенала» и «Брайтона» на матч третьего тура английской Премьер-лиги.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц.

    Запасные: Сетфорд, Кивьор, Калафьори, Зинченко, Льюис-Скелли, Жоржиньо, Салах Улад М'Ханд, Нванери, Мартинелли.

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    • «Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Милнер, Жоау Педро, Минте, Уэлбек, Балеба, Митома, ван Хеке, Велтман, Хиншелвуд.

    Запасные: Стил, Лэмпти, Игор, Уэбстер, Энсисо, Рюттер, Адингра, Айяри, Эступиньян.

    Матч «Арсенал» — «Брайтон» пройдет 31 августа в Лондоне, начало — в 14:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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