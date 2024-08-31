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    «Канониры» выиграют третий матч подряд?

    Арсенал — Брайтон: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Брайтон»
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    Микель Артета
    «Арсенал» примет «Брайтон» в третьем туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 14:30 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» уверенно начал новый сезон. Команда сразу обосновалась в группе лидеров. В активе «канониров» шесть очков.

    Последние матчи: Подопечные Микеля Артеты начали сезон в АПЛ с домашнего матча с «Вулверхэмптоном». «Арсенал» победил со счетом 2:0.

    Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    24 августа лондонцы снова выиграли. Во втором туре «Арсенал» в гостях взял верх над «Астон Виллой» (2:0).

    Не сыграют: Жезус, Тирни, Томиясу (травмы).

    Состояние команды: В нынешнем сезоне перед «Арсеналом» стоят максимальные задачи. Безусловно, «канониры» снова будут вести борьбу за золото.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Старт сезона оказался удачным. «Арсенал» не должен сбавлять обороты.

    В предстоящей встрече сенсация маловероятна. Стоит согласиться с котировками букмекеров, которые уверены, что «Арсенал» завоюет три очка.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» прекрасно стартовал в новом сезоне. Даже самые преданные фанаты не ожидали от команды такой прыти в первых турах.

    У «Брайтона» шесть очков по итогам двух матчей. Клуб занимает второе место в таблице.

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    • Последние матчи: В первом туре «Брайтон» встречался в гостях с «Эвертоном». Команда в Ливерпуле разгромила соперника со счетом 3:0.

    Во втором туре «Брайтон» дома неожиданно взял верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    27 августа «Брайтон» добился разгромной победы со счетом 4:0 в матче Кубка Лиги. Команда прошла «Кроли Таун».

    Не сыграют: Марч, О'Райли (травмы).

    Состояние команды: «Брайтон» находится в отличной форме. С учетом летних спаррингов у команды семиматчевая выигрышная серия.

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    Однако в победу в столице верится с трудом. Конечно, «Брайтон» создаст проблемы «Арсеналу», но «канониры» и сами сейчас выглядят здорово.

    «Брайтон» не так давно смог победить «Арсенал» в Лондоне. Это было 14 мая 2023 года. Тогда в матче АПЛ «Брайтон» взял верх над «канонирами» со счетом 3:0.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» в новом сезоне еще не пропускал

    • Выигрышная серия «Брайтона» с учетом летних спаррингов составляет семь матчей

    • 14 мая 2023 года «Брайтон» в АПЛ взял верх над «Арсеналом» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Брайтона» — за 8.30.

    Прогноз: «Арсенал» заслуженно является фаворитом матча. У хозяев не возникнет проблем. Стоит поставить на победу команды Артеты с форой (-1.5).

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.97.

    Прогноз: Еще один прогноз, что обе команды преуспеют в атаке и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.82.

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    «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. «Канониры» выиграют третий матч подряд?
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