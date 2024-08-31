Арсенал Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» уверенно начал новый сезон. Команда сразу обосновалась в группе лидеров. В активе «канониров» шесть очков.
Последние матчи: Подопечные Микеля Артеты начали сезон в АПЛ с домашнего матча с «Вулверхэмптоном». «Арсенал» победил со счетом 2:0.
Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
24 августа лондонцы снова выиграли. Во втором туре «Арсенал» в гостях взял верх над «Астон Виллой» (2:0).
Не сыграют: Жезус, Тирни, Томиясу (травмы).
Состояние команды: В нынешнем сезоне перед «Арсеналом» стоят максимальные задачи. Безусловно, «канониры» снова будут вести борьбу за золото.
Старт сезона оказался удачным. «Арсенал» не должен сбавлять обороты.
В предстоящей встрече сенсация маловероятна. Стоит согласиться с котировками букмекеров, которые уверены, что «Арсенал» завоюет три очка.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» прекрасно стартовал в новом сезоне. Даже самые преданные фанаты не ожидали от команды такой прыти в первых турах.
У «Брайтона» шесть очков по итогам двух матчей. Клуб занимает второе место в таблице.
Последние матчи: В первом туре «Брайтон» встречался в гостях с «Эвертоном». Команда в Ливерпуле разгромила соперника со счетом 3:0.
Во втором туре «Брайтон» дома неожиданно взял верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1).
27 августа «Брайтон» добился разгромной победы со счетом 4:0 в матче Кубка Лиги. Команда прошла «Кроли Таун».
Не сыграют: Марч, О'Райли (травмы).
Состояние команды: «Брайтон» находится в отличной форме. С учетом летних спаррингов у команды семиматчевая выигрышная серия.
Однако в победу в столице верится с трудом. Конечно, «Брайтон» создаст проблемы «Арсеналу», но «канониры» и сами сейчас выглядят здорово.
«Брайтон» не так давно смог победить «Арсенал» в Лондоне. Это было 14 мая 2023 года. Тогда в матче АПЛ «Брайтон» взял верх над «канонирами» со счетом 3:0.
Статистика для ставок
- «Арсенал» в новом сезоне еще не пропускал
- Выигрышная серия «Брайтона» с учетом летних спаррингов составляет семь матчей
- 14 мая 2023 года «Брайтон» в АПЛ взял верх над «Арсеналом» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Брайтона» — за 8.30.
Прогноз: «Арсенал» заслуженно является фаворитом матча. У хозяев не возникнет проблем. Стоит поставить на победу команды Артеты с форой (-1.5).
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.70Пари НН — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.07Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.97.
Прогноз: Еще один прогноз, что обе команды преуспеют в атаке и смогут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 1.82.