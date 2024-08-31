«Арсенал» примет «Брайтон» в третьем туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» уверенно начал новый сезон. Команда сразу обосновалась в группе лидеров. В активе «канониров» шесть очков.

Последние матчи: Подопечные Микеля Артеты начали сезон в АПЛ с домашнего матча с «Вулверхэмптоном». «Арсенал» победил со счетом 2:0.

24 августа лондонцы снова выиграли. Во втором туре «Арсенал» в гостях взял верх над «Астон Виллой» (2:0).

Не сыграют: Жезус, Тирни, Томиясу (травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне перед «Арсеналом» стоят максимальные задачи. Безусловно, «канониры» снова будут вести борьбу за золото.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Старт сезона оказался удачным. «Арсенал» не должен сбавлять обороты.

В предстоящей встрече сенсация маловероятна. Стоит согласиться с котировками букмекеров, которые уверены, что «Арсенал» завоюет три очка.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» прекрасно стартовал в новом сезоне. Даже самые преданные фанаты не ожидали от команды такой прыти в первых турах.

У «Брайтона» шесть очков по итогам двух матчей. Клуб занимает второе место в таблице.

Последние матчи: В первом туре «Брайтон» встречался в гостях с «Эвертоном». Команда в Ливерпуле разгромила соперника со счетом 3:0.

Во втором туре «Брайтон» дома неожиданно взял верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

27 августа «Брайтон» добился разгромной победы со счетом 4:0 в матче Кубка Лиги. Команда прошла «Кроли Таун».

Не сыграют: Марч, О'Райли (травмы).

Состояние команды: «Брайтон» находится в отличной форме. С учетом летних спаррингов у команды семиматчевая выигрышная серия.

Однако в победу в столице верится с трудом. Конечно, «Брайтон» создаст проблемы «Арсеналу», но «канониры» и сами сейчас выглядят здорово.

«Брайтон» не так давно смог победить «Арсенал» в Лондоне. Это было 14 мая 2023 года. Тогда в матче АПЛ «Брайтон» взял верх над «канонирами» со счетом 3:0.

Статистика для ставок

«Арсенал» в новом сезоне еще не пропускал

Выигрышная серия «Брайтона» с учетом летних спаррингов составляет семь матчей

14 мая 2023 года «Брайтон» в АПЛ взял верх над «Арсеналом» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Брайтона» — за 8.30.

Прогноз: «Арсенал» заслуженно является фаворитом матча. У хозяев не возникнет проблем. Стоит поставить на победу команды Артеты с форой (-1.5).

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.97.

Прогноз: Еще один прогноз, что обе команды преуспеют в атаке и смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.82.