Стало известно, когда сборная России может сыграть с Венгрией

Генеральный секретарь РФСсообщил, когда сборнаяможет провести товарищеский матч с

«Сборная Венгрии играет официальные матчи. Раньше 2025 года игра с этой сборной невозможна в силу объективных ограничений», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).

Напомним, сообщалось, что РФС пытается организовать для сборной России домашний матч этой осенью.