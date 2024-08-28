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    Стало известно, когда сборная России может сыграть с Венгрией

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, когда сборная России может провести товарищеский матч с Венгрией.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Сборная Венгрии играет официальные матчи. Раньше 2025 года игра с этой сборной невозможна в силу объективных ограничений», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

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    • Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

    В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).

    Напомним, сообщалось, что РФС пытается организовать для сборной России домашний матч этой осенью.

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