Карпин: Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам?

Главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам?

Если бы была хоть малейшая возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались. Все хотели сыграть в России.

Но лучше играть, чем не играть. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан», — сказал Карпин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).