РФС пытается организовать для сборной России домашний матч этой осенью

Ранее Митрофанов сообщил, что сейчас РФС приходится выбирать для сборной России соперников только из азиатских команд.
«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России.
Из оставшихся четырех матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России», — приводит ТАСС слова Митрофанова.
Напомним, 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в подмосковном Новогорске 1 сентября.
В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).