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    Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

    Футбол Сборная России Футбол России
    Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В списке на сентябрьские сборы 38 футболистов, информирует пресс-служба РФС.

    Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

    Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

    Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

    Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Герман Онугха («Вайле»).

    Россия встретится с Вьетнамом 5 сентября. 7 сентября соперником сборной России станет Таиланд. Оба матча начнутся в 16:00 мск.

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