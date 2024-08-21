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    Генсек РФС рассказал, почему сборной России придется играть с Вьетнамом и Таиландом

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ближайших товарищеских матчах сборной России.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

    «Матчи со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС.

    РФС прежде всего говорит о том, что институт сборных должен существовать, что сборная должна проводить матчи. Конечно, мы хотим провести как можно больше игр в России. Но при этом мы должны учитывать объективную картину, которая есть в мире.

    Если мы посмотрим на эту осень, то страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки проводят официальные матчи.

    Только 28 команд из Азии, которые уже вылетели из отборочных соревнований, гипотетически имеют возможность сыграть со сборной России. Но многие из этих стран уже договорились сыграть друг с другом.

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    • Сборные Таиланда и Вьетнама также уже договорились сыграть друг с другом, поэтому они не могли приехать в Россию. В этой связи мы договорились провести мини-турнир.

    Из 28 сборных, которые теоретически могли с нами сыграть, Таиланд и Вьетнам занимают 2-е и 4-е место в рейтинге ФИФА», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

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