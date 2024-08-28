«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, составы, коэффициенты

Марцел Личка (главный тренер «Динамо») Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Лещук, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Фернандес, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Окишор, Макаров, Боков.
Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Назаренко, Бителло, Смелов, Каррасаль, Александров, Гладышев, Тюкавин, Маухуб.
«Крылья Советов»: Овсянников, Якуба, Гапонов, Костанца, Грибакин, Печенин, Витюгов, Олейников, Дмитриев, Шитов, Бабаев.
Запасные: Бельтюков, Песьяков, Солдатенков, Лысов, Галдамес, Евгеньев, Бобер, Ороско, Бабкин, Гарре, Попов.
Начало игры — в 19:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.