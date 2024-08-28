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    «Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

    «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч третьего тура группового турнира пути РПЛ Кубка России.

    Марцел Личка (главный тренер «Динамо»)
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    Марцел Личка (главный тренер «Динамо»)

    «Динамо»: Лещук, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Фернандес, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Окишор, Макаров, Боков.

    Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Назаренко, Бителло, Смелов, Каррасаль, Александров, Гладышев, Тюкавин, Маухуб.

    «Крылья Советов»: Овсянников, Якуба, Гапонов, Костанца, Грибакин, Печенин, Витюгов, Олейников, Дмитриев, Шитов, Бабаев.

    Запасные: Бельтюков, Песьяков, Солдатенков, Лысов, Галдамес, Евгеньев, Бобер, Ороско, Бабкин, Гарре, Попов.

    Начало игры — в 19:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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