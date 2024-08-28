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    «Динамо» быстро обуздает самарцев

    Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставка

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    28 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Динамо» и «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 28 Августа 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: Москвичи стартовали в чемпионате достаточно неплохо. По итогам 6 первых туров команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Динамо» в 6 поединках сумело разжиться 12 очками. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 9 мячей.

    Динамо — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре подопечные Марцела Лички не разжились зачетными пунктами. Динамовцы дома минимально уступили «Краснодару».

    До того команда минимально переиграла «Крылья Советов». Да и кубковая встреча с махачкалинскими одноклубниками завершилась викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Андрей Лунев — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Лички выглядят весьма выгодно. Вот только реализация моментов пока прихрамывает.

    Матчи с самарцами для «Динамо» исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что динамовцы поборются за лидерство в группе. Да и в двух последних очных поединках команда обыгрывала самарцев.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы стартовали в РПЛ не лучшим образом. По итогам первых 6 туров команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Крылья Советов» откровенно слабо выглядят в плане надежности тылов. В 6 матчах чемпионата команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда сумела победить. «Крылья Советов» уверенно разобрались с «Пари НН» (3:1).

    До того команда дала бой «Динамо», уступив лишь минимально. А вот в кубковой встрече со «Спартаком» самарцы были биты (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» победили 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Игоря Осинькина не преуспевает в плане результатов. Самарцы только-только покинули зону вылета.

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    При этом «Крылья Советов» нынче находится на 4 месте в своей группе Кубка страны. В двух первых турах самарцы не взяли ни одного очка.

    Вот только с обороной у команды настоящая беда. Да и в Кубке России самарцы еще не открыли счет своим забитым мячам.

    И уж точно «Крылья Советов» постараются оказать достойное сопротивление москвичам. Правда, команде Осинькина снова придется чаще обороняться...

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» в среднем пропускают 2 гола за матч

    • Москвичи в 2 последних очных встречах обыгрывали «Крылья Советов»

    • «Динамо» в среднем забивает более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.38.

    Прогноз: Москвичи выглядят на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    «Крылья Советов» имеет заметные проблемы в обороне, к тому же традиционно имеют проблемы в матчах с динамовцами.

    Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» быстро обуздает самарцев
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